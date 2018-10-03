На Говерле появилось 3G покрытие Vodafone

3 октября 2018, 14:45

3G покрытие на Говерле обеспечила базовая станция Vodafone, которая работает от энергии солнца.

Параллельно с расширением сети 4G Vodafone продолжает активное строительство сети третьего поколения.

Так, теперь клиенты Vodafone могут загружать в соцсети свои карпатские истории и видео с невероятными пейзажами, находясь на самой высокой точке Украины – горе Говерла, на высоте 2061 метр над уровнем моря. Также связью третьего поколения можно пользоваться на территории самой высокогорной учебно-спортивной базы «Заросляк», расположенной на высоте 1330 метров над уровнем моря, где тренируются олимпийской и паралимпийские спортсмены Украины.

Учитывая сложность рельефа Черногорского хребта и горы Говерла, специалисты Vodafone впервые в Украине воспользовались альтернативными источниками энергии. Питание на станцию подается, благодаря использованию солнечных батарей.

«Мы разместили нашу промежуточную точку на высоте 1550м над уровнем моря. Учитывая сложность выполнения технических работ на такой высоте, мы приняли решение установить здесь базовую станцию, которая будет работать на солнечных батареях, – рассказывает Владимир Федина, начальник технического департамента Vodafone Украина в регионе Запад. – Нам также удалось обеспечить качественную 2G связь в труднодоступных местах горного хребта. Таким образом, туристы, которые сбились с пути на подъеме или спуске, смогут связаться со спасателями».

Помимо скоростного мобильного интернета, абоненты Vodafone могут пользоваться на Говерле улучшенным качеством передачи голоса, ведь оператор обслуживает в 3G не только интернет-трафик, но и голосовые звонки, используя для предоставления 3G услуг все три несущие частоты.

Самая высокая точка Украины – гора Говерла (2061 м) – входит в состав высокогорного хребта Черногора. Кроме Говерлы, здесь находятся еще пять двухтысячников Украины. Хребет Черногора является главным ландшафтным компонентом и популярным экскурсионным объектом Украинских Карпат, который посещают тысячи туристов и ученых из многих стран мира.