30 июня 2020, 9:45

Vodafone полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

Техническим специалистам Vodafone Украина удалось полностью восстановить работу базовых станций, поврежденных в результате чрезмерных осадков в Ивано-Франковской и Черновицкой областях и обеспечить бесперебойную мобильную связь.



В общем, в пик непогоды были полностью обесточены и вышли из строя 35 базовых станций. 27 из них находились в Ивано-Франковской области и 8 - в Черновицкой.



В первой половине дня 25 июня техническим специалистам компании удалось восстановить работу 32 базовых станций, используя также и временные решения.



«Мы понимаем, что главная наша задача после стихии - как можно быстрее «присоединить» абонентов Vodafone к внешнему миру, обеспечивая качественной связью и мобильным Интернетом.

Благодаря активному взаимодействию оперативного штаба Vodafone Украина, слаженной работе технических специалистов при поддержке ГСЧС и местной власти, а также, исходя из обстоятельств и возможностей добраться до мест расположения поврежденных базовых станций, нам удалось восстановить их функционирование в максимально короткие сроки», - рассказывает Роман Арбора, начальник технического департамента Запад Vodafone Украина.



Сегодня, 26 июня 2020 года, работа всех базовых станций Vodafone, поврежденных паводками, полностью восстановлена. Таким образом, абоненты пострадавших от непогоды областей имеют возможность пользоваться мобильной связью и интернетом в полном объеме.



Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения. В частности, в Черновицкой области и в г. Черновцы компания провела перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот. Освободившиеся частоты использованы для расширения сети LTE1800 до полосы в 15МГц (с 10 МГц).



В целом, во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в городах Киев и Кропивницкий.



Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

