Vodafone запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Николаевской области

15 октября 2020, 11:45

Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Николаевской области, установив 39 базовых станций. Новое покрытие скоростным интернетом охватило 176 населенных пунктов, где проживает более 93 тысяч человек.

На сегодня оператор установил более 500 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают 2982 населенных пункта. На этой территории проживает свыше 2,7 миллиона человек. Сеть 4G LTE900 уже работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск.Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.