Vodafone запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Черкасской области

Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Черкасской области, обеспечив скоростным интернетом еще 128 населенных пунктов, где проживает почти 110 000 человек.
Сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1700 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, проживающих в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой, Черкасской областях и в городе Ивано-Франковск.
Ранее в небольших населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом.
Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.
До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.
В августе Vodafone также расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 000 жителей в 660 населенных пунктах страны.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.
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