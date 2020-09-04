Vodafone запустил сеть LTE 900 МГц в Винницкой области

Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Винницкой области, обеспечив скоростным интернетом еще 126 небольших населенных пунктов, в которых проживает почти 124 тысячи человек.
Сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1500 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, проживающих в Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой областях.
Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом.
Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.
До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.
Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет. В интернет-магазине Vodafone можно приобрести стартовый пакет и 4G смартфон, получив покупку в ближайшем магазине или заказав доставку по адресу или в отделение Новой Почты.
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