Vodafone запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Сумской области

В общем сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает больше 3000 населенных пунктов.
Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Сумской области, установив 25 базовых станций. Новое покрытие охватило скоростным интернетом 195 населенных пунктов, где проживает ориентировочно 62 тысячи человек.
На сегодня оператор запустил более 530 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 3000 населенных пунктов. На этой территории проживает около 2,8 миллиона человек. Сеть 4G LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск.
Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.
До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.
Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты
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