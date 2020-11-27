Vodafone запустил сеть LTE 900 МГц в Донецкой и Луганской областях

27 ноября 2020, 14:45

В целом сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 4600 населенных пунктов во всех областях Украины.



Vodafone запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900) в Донецкой и Луганской областях, установив 21 и 18 базовых станций соответственно. Новое покрытие охватило скоростным интернетом 82 населенных пункта, где проживает почти 32 тысячи человек в Донецкой области и 75 населенных пунктов с 48 тысячами населения – в Луганской.

Теперь сеть LTE 900 МГц запущена во всех областях Украины, включение стартовало в июле и продвигалось поочередно с запада на восток. На сегодня сеть включает почти 800 базовых станций, которые покрывают свыше 4600 населенных пунктов. На этой территории проживает более 3,6 миллиона человек.Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Киевской, Закарпатской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.