Vodafone запустил сеть LTE 900 МГц на Буковине

10 августа 2020, 17:45

Vodafone успешно запустил сеть 4G (LTE 900 МГц) Черновицкой области, обеспечив скоростным интернетом еще порядка 180 населенных пунктов.

Сеть 4G в диапазоне 900 МГц уже работает в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. В августе сеть будет запущена в Хмельницкой и Житомирской областях. Всего сеть LTE 900 МГц от Vodafone охватила уже более тысячи населенных пунктов Украины.



Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом.



Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, запустить проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами.



До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.



Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет. В интернет-магазине Vodafone можно приобрести стартовый пакет и 4G смартфон, получив покупку в ближайшем магазине или заказав доставку по адресу или в отделение Новой Почты.