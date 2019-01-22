Vodafone расширил 4G покрытие на Волыни и в Ивано-Франковской областях

22 января 2019, 10:45

Vodafone существенно расширил покрытие в Ивано-Франковской и Волынской областях. Новое покрытие появилось сразу в восьми городах на Волыни: Владимир-Волынский, Горохов, Камень-Каширский, Киверцы, Любомль, Маневичи, Нововолынск, Рожище, а также в селе Топольно.

4G интернет стал доступен еще в девяти городах Ивано-Франковской области: Коломыя, Косов, Надворная, Болехов, Бурштын, Городенка и Долина, а также в смт Богородчаны и селах Тяпче и Пядики.



Теперь еще 360 тысяч украинцев, которые живут в этих населенных пунктах, смогут воспользоваться преимуществами скоростного 4G интернета.



На сегодняшний день порядка 19 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита, стоимостью от 65 до 115 грн соответственно.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.



К зимним праздникам Vodafone подготовил подарочную доставку – для тех, кто еще не дошел до магазина Vodafone, чтобы заменить свою старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. Вплоть до 18 февраля 2019 года каждый клиент сможет заказать бесплатный upgrade своей SIM-карты с почтовой доставкой.

