Vodafone запустил 4G в Краматорске и Ковеле, а также существенно расширил сеть

11 сентября 2018, 9:15

Vodafone запустил 4G сеть в диапазоне 1,8 Ггц еще в 28 населенных пунктах страны. Сеть четвертого поколения впервые появилась в Донецкой области – в городе Краматорск.

Также Vodafone обеспечил 4G покрытие в Ковеле на Волыни. Доступ к 4G появился у жителей юга Украины: в Черноморске, Белгород-Днестровском, Балте, Овидиополе, Раздельной и Великодолинском Одесской области, в Первомайске и Вознесенске Николаевской области.

Компания значительно расширила сеть на Киевщине, обеспечив 4G покрытие в еще 18 населенных пунктах Киевской области: Белая Церковь, Переяслав-Хмельницкий, Обухов, Украинка, Яготин, Богуслав, Рокитное, Хотов, Бородянка, Малютянка, Горенка, Диброва, Коцюбинское, Крюковщина, Лютеж, Мила, Хотяновка, Чайки.

На сегодняшний день уже около 14 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую и Донецкую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.









