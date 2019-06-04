Vodafone запустил сеть 4G еще в 66 населенных пунктах Украины

4 июня 2019, 13:15

Vodafone расширил 4G сеть в 16 областях Украины. Покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено еще в 66 населенных пунктах страны.

В Полтавской области: Чутово, Ланна, Шишаки, Глобино, Градижск, Кошмановка, Зеньков

В Харьковской области Новая Водолага, Валки, Старый Мерчик, Терновая, Каменная Яруга, Рогань, Печенеги, Русские Тишки, Высокий

В Херсонской области Нижние Серогозы, Станислав, Кардашинка, Дарьевка

В Николаевской области: Воскресенское

В Кировоградской области: Ольшанка, Новомиргород

В Киевской области: Колонщина, Подгорцы, Гавронщина, Козаровичи, Лубянка, Коржи, Княжичи

В Одесской области: Визирка, Сергеевка, Сычавка, Теплодар

В Волынской области: Гаевка, Седлище, Колки, Зверев, Воютин, Цумань, Любешов, Турийск

В Днепропетровской области: Вязовок, Просяная, Царичанка

В Донецкой области: Желанное, Хлебодаровка, Угледар, Андреевка

В Черновицкой области: Керстенцы, Клишковцы

В Черниговской области: Городище

В Ивано-Франковской области: Верховина

В Запорожской области: Веселое, Камышеваха, Борисовка, Новониколаевка

В Сумской области: Нижняя Сыворотка, Середина-Буда

В Тернопольской области: Смыковцы



На сегодняшний день порядка 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.