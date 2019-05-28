Киевстар подключил к 4G связи 115 населенных пунктов в 10 областях

28 мая 2019, 10:45

Национальный телеком оператор увеличил территорию сети скоростного мобильного интернета еще на 115 населенных пунктов, где проживает свыше 200 тысяч человек.

Абонентам, которые пользуются USIM-картами и 4G – смартфонами с 28 мая 2019 года предоставлены бонусные 10 тысяч мегабайтов для мобильного интернета, которые можно использовать в течение 30 дней.

Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G появилась у жителей населенных пунктов Приазовское, Голованевск, Маньковка, Горошова, Залещики, Побугское и др.

Благодаря развитию 4G сети Киевстар, доступ к новым технологиям мобильной связи уже есть у жителей 6109 населенных пунктов, где проживает 27,7 млн человек, или 66,7% населения Украины.

Александр Комаров, президент Киевстар: «Цифровизация – мощный драйвер изменений нашего времени, что влияет не только на способ жизни людей, но и работу бизнеса, повышает эффективность труда и создает новые возможности для развития. Наша компания обновляет телеком инфраструктуру, строит сети 4G, чтобы жители Украины могли пользоваться технологиями мирового уровня. Так, за 2018 год и 1 квартал 2019 года Киевстар инвестировал в развитие 4G свыше 8 млрд гривен».

Абоненты Киевстар уже оценили преимущества новых технологий. Так, возможностями 4G воспользовалось свыше 5 млн абонентов, а объемы дата-трафика в сети Киевстар в 1 квартале 2019 достигли 219 Петабайтов, вдвое больше, чем год тому.

Увеличение использования мобильного интернета компания объясняет доступными тарифами с безлимитным доступом к основным интернет-сервисам, а также высоким качеством связи. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета – самая высокая среди мобильных операторов Украины. Такие данные приводятся в исследовании за 2018 год международной компании Ookla.

Чтобы пользоваться 4G связью, абоненту достаточно иметь смартфон, который поддерживает эту технологию, а также заменить старую SIM карту на современную USIM-карту. Получить USIM-карту можно бесплатно, в любом магазине Киевстар.

