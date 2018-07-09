Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Виннице и 80 населенных пунктах обла

9 июля 2018, 14:12

9 июля 81 населенный пункт Винницкой области получил высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар.

Услуга запущена на частотах диапазона 1800 МГц, что позволило охватить максимально качественным покрытием большое количество населенных пунктов Винничины. В частности, связь нового поколения стала доступна в городах Винница, Гнивань, Десна. Появился 4G интернет и в селах области, например: Стрижавка, Березина, Тростянец, Медвежье Ушко, Иванивка, Дорожное, Некрасово и другие.



Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Напомним, 01 июля Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве, 03 июля – в Одессе и ряде курортов по Украине, а 09 июля – в Виннице и области. Компания намерена в ближайшее время запустить 4G в Тернопольской и Хмельницкой областях.