Киевстар подключил к 4G еще 170 населенных пунктов Украины

20 июля 2018, 9:45

18 и 20 июля 2018 г Киевстар включил услугу высокоскоростного мобильного интернета по технологии LTE еще в 170 населенных пунктах в 5 областях Украины.

Среди них города Каменец-Подольский (Хмельницкой области), Бердичев (Житомирской области), Буча, Бровары, Борисполь, Ирпень, Калиновка (Киевской области), Дрогобыч, Стебник (Львовской области), Бродецкое (Винницкой области).



Услуга запущена на частотах диапазона 1800 МГц, что позволяет обеспечить максимально качественное покрытие на значительной территории. Так, на сегодня доступ к высокоскоростному мобильному интернету в сети 4G получили абоненты в 1138 населенных пунктах Украины.



Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Сделать замену на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар или самостоятельно – детали по ссылке: https://kyivstar.ua/ru/mm/services/base/simcard_4g. Также, компания предлагает большой выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в магазинах и на сайте shop.kyivstar.ua.



Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с. Больше деталей про 4G по ссылке: http://kyivstar.ua/4g.

На сегодня количество абонентов Киевстар, которые воспользовались услугами 4G-связи превысило 1,2 млн. В сетях 4G (работающих в диапазонах 2600 и 1800 МГц) было использовано 4081 ТБ дата-трафика. В ближайшее время компания планирует расширить территорию сети 4G в Киевской, Черкасской области и на Юге Украины.

