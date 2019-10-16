Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

16 октября 2019, 11:45

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен в 6817 населенных пунктах.

Киевстар продолжает увеличивать территорию сети 4G. Сегодня жители еще 116 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Николаевской и Хмельницкой областях могут пользоваться услугами скоростного интернета с мобильных телефонов. В частности, такая возможность появилась у абонентов в городах Каменка-Бугская, Очаков, Черноморка, Понинка, Бобовое и др.

Сеть 4G связи Киевстар уже работает в 6817 населенных пунктах, из них 90% - в сельской местности. Общее количество населения на территории доступа 4G – свыше 29 млн человек, или 70% населения Украины. Услугами 4G в сети Киевстар уже воспользовалось почти 7 млн 500 тысяч абонентов.

Напомним, что по данным международных компаний Ookla и nPerf средняя скорость передачи данных в сети Киевстар наибольшая среди мобильных телеком сетей в Украине. Такие данные приводятся в исследованиях указанных компаний за 2018 и 2019 годы.

С 2015 года по настоящее время Киевстар инвестировал почти 25 млрд грн в развитие технологий 3G и 4G – оплата лицензий на частоты, строительство новых телеком сетей, и др.



Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим только соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в более 8 тысячах торговых точек.