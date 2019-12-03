Киевстар подключил к 4G еще 1639 населенных пунктов во вcех областях Украины

3 декабря 2019, 11:45

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен в 9485 населенных пунктах, где проживает 74% населения Украины.



В ноябре 2019 национальный телеком оператор Киевстар подключил к сети 4G еще 1639 населенных пунктов. По сравнению с октябрем 2019, количество городов и сел, где доступен скоростной мобильный интернет, выросло на 20%, и достигло 9485. Это территория, где проживает свыше 30 млн человек, или 74% населения Украины.



Чтобы обеспечить населению Украины доступ к новым технологиям связи, Киевстар уже установил свыше 7,5 тысяч базових станций с 4G, и еженедельно увеличивает территорию сети. На сегодня услугами 4G связи воспользовалось 8 миллионов абонентов. Что интересно, среднее потребление мобильного интернета на абонента в 4G-сети почти втрое больше, чем в сети 3G.

Напомним, что по данным независимых международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы, средняя скорость мобильного интернета на устройствах, которые поддерживают связь 4G, в сети Киевстар – самая высокая среди мобильных операторов Украины.

С 2015 года компания Киевстар инвестировала в развитие технологий связи 3G и 4G почти 25 млрд грн.



Чтобы воспользоваться услугами 4G абоненту необходим смартфон с поддержкой технологии LTE, и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в 8 тысячах торговых точек по всей Украине.





