Киевcтар включил 4G еще в 302 населенных пунктах

7 марта 2019, 10:45

Национальный телеком оператор подключил к 4G связи новые населенные пункты в 8 областях Украины.

Абоненты Киевстар, которые проживают в этих населенных пунктах и пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, получат бонусные 10 000 Мегабайтов. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

Сразу 302 населенных пункта Украины получили доступ к связи 4G. Так, на Волыни скоростной мобильный интернет появился в Горохове, Маневичах, Любомле, Рожище. В Закарпатской области – Берегово, Вышково, Нересница. В Ивано-Франковской – Космач, Долина, Печенежин, Косов, Рогатин, Богородчаны, Снятин. Во Львовской – Борислав, Мостиска, Червоноград. На Ровенщине – Великие Межиричи, Дубно, Городец, Дубровица, Осова, Козин, Корец. В Тернопольской – Борщев, Бережаны, Козова. В Хмельницкой – Летичев, Ярмолинцы, Полонное, Оринин. В Черновицкой – Вижница, Хотин.

Благодаря этому еще 680 тысяч жителей Украины получили доступ к новым технологиям мобильной связи. На сегодня сеть 4G Киевстар охватила 4218 населенных пунктов, где проживают 22,8 млн человек, 55% населения Украины.

Развитие новых технологий связи способствует росту потребления услуг мобильного интернета. Так, за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети Киевстар в сравнении с 2017, увеличилось на 153%, до 2753 Мб на абонента. В 2018 году Киевстар инвестировал в развитие новых технологий связи 3,1 млрд грн, и уплатил за лицензии на 4G частоты более 4 млрд грн.

Благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче пакетов информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

Напомним, что по данным экспертов международной компании Ookla, Киевстар - лидер по средней скорости мобильного интернета среди мобильных операторов Украины.

Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов с выгодными условиями для использования мобильного интернета. Например, тарифы с неограниченным трафиком на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus).

Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.

