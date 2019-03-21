Киевcтар включил связь 4G еще в 110 населенных пунктах

21 марта 2019, 10:45

Национальный телеком оператор подключил к 4G связи новые населенные пункты в 7областях Украины.

Абонентам, которые пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, предоставлены бонусные 10 000 Мегабайтов для мобильного интернета. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

В Днепропетровской области связь 4G появилась в городах Никополь и Покровск (Орджоникидзе), на Житомирщине в городах Малин, Андрушевка, Барановка, Черняхов, Олевск, в Запорожской – Якимовка и Василивка, в Кировоградской – Гайворон и Ульяновка, в Черкасской – Звенигородка, Шпола, Христиновка, Тальное, в Донецкой области - на побережье Азовского моря в поселках Ялта, Урзуф, Белосарайская коса. Благодаря увеличению сети 4G еще 470 тысяч жителей Украины в 110 населенных пунктах получили возможность пользоваться современными технологиями мобильной связи. На сегодня сеть 4G Киевстар охватила 4328 населенных пунктов, где проживают 23,3 млн человек, или 56% населения Украины.

Cовременные технологии связи способствуют росту потребления услуг мобильного интернета. Так, за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети Киевстар в сравнении с 2017, увеличилось на 153%, до 2,7 Гб на абонента — это больше, чем в Венгрии, Бельгии и Словакии. Что интересно, в Киевстар свыше 40% всего трафика мобильного интернета используется в сети 4G. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая в Украине, согласно исследованию международной компании Ookla.

Благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче пакетов информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов с безлимитным доступом к мобильному интернету и будет обеспечивать такие возможности и в дальнейшем. Так, абоненты Киевстар получают неограниченный трафик на популярные сервисы YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus и др.

Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.

