Киевcтар включил 4G еще в 112 населенных пунктах

14 февраля 2019, 12:45

Национальный телеком оператор подключил к 4G связи новые населенные пункты в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Жители этих населенных пунктов, которые установили USIM-карты Киевстар и пользуются смартфонами с 4G модулем, получат 10 000 Мегабайтов нетарифицируемого трафика для мобильного интернета.

Мобильный интернет 4G появился в районных центрах Городок, Жолква, Золочев, Николаев, Моршин, Калуш и селах этих районов. Благодаря этому еще более 200 тысяч жителей Украины в 112 населенных пунктах получили доступ к новым технологиям мобильной связи. На сегодня сеть 4G Киевстар охватила 3731 населенный пункт, где проживают 21,5 млн жителей Украины.

Благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

Напомним, что в конце 2018 года по версии экспертов международной компании Ookla, Киевстар стал лидером по средней скорости мобильного интернета среди мобильных операторов Украины.

Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов с выгодными условиями для использования мобильного интернета. Например, тарифы с неограниченным трафиком на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus).

Для всех абонентов Киевстар до 14 января 2019 года действует акционное предложение, по которому в сети 4G трафик передачи данных предоставляется неограниченно – без списания мегабайтов.

Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.









