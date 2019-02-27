Киевcтар включил 4G еще в 85 населенных пунктах

27 февраля 2019, 10:15

Национальный телеком оператор подключил к 4G связи новые населенные пункты в Волынской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.

Абоненты Киевстар, которые проживают в этих населенных пунктах и пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, получат бонусные 10 000 Мегабайтов. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

Мобильный интернет 4G появился в городах Арцыз, Березно, Владимир-Волынский, Дунаевцы, Камень-Каширский, Каланчак, Красилив, Мукачево, Новая Каховка, Острог, Сарны, Чаплинка, Яготин и ряде сел этих районов. Благодаря этому еще 450 тысяч жителей Украины в 85 населенных пунктах получили доступ к новым технологиям мобильной связи. На сегодня сеть 4G Киевстар охватила 3916 населенных пунктов, где проживают 22,2 млн жителей Украины, а это – 53,4% населения.

Развитие новых технологий связи способствует увеличению абонентами потребления услуг скоростной передачи данных. Так, за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети Киевстар в сравнении с 2017, увеличилось на 153%, до 2753 Мб на абонента.

Благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче пакетов информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

Напомним, что по данным экспертов международной компании Ookla, Киевстар - лидер по средней скорости мобильного интернета среди мобильных операторов Украины.

Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов с выгодными условиями для использования мобильного интернета. Например, тарифы с неограниченным трафиком на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus).

Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.

Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.

