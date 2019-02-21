Киевcтар включил 4G еще в 100 населенных пунктах

21 февраля 2019, 14:45

Национальный телеком оператор подключил к 4G связи новые населенные пункты в Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Абоненты Киевстар, которые проживают в этих населенных пунктах и пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, получат бонусные 10 000 Мегабайтов. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

Мобильный интернет 4G появился в районных центрах Татаров, Ворохта, Яремче, Микуличин, Городенка, Яблуница, Чортков, Збараж, Теребовля и селах этих районов. Благодаря этому еще более 315 тысяч жителей Украины в 100 населенных пунктах получили доступ к новым технологиям мобильной связи. На сегодня сеть 4G Киевстар охватила 3831 населенный пункт, где проживают 21,7 млн жителей Украины, а это – 52,3% населения.

Развитие новых технологий связи способствует увеличению абонентами потребления услуг скоростной передачи данных. Например, в сети Киевстар за 4 дня Нового 2019 года и Рождества объемы дата трафика (свыше 6 тысяч терабайтов) были такими же, как и за весь квартал 2016 года.

Благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета. Ведь с технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче пакетов информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

Напомним, что по данным экспертов международной компании Ookla, Киевстар - лидер по средней скорости мобильного интернета среди мобильных операторов Украины.

Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов с выгодными условиями для использования мобильного интернета. Например, тарифы с неограниченным трафиком на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus).

Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.



