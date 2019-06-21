Киевстар включил 4G еще в 90 населенных пунктах

21 июня 2019, 9:45

Национальний телеком оператор увеличил территорию сети 4G в 8 областях Украины, подключив еще 90 населенных пунктов.

До 31 июля 2019 года мобильный интернет в сети 4G – неограничено и без платы за мегабайты для всех абонентов Киевстар.

Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G появилась у жителей еще 90 населенных пунктов в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях. В частности, высокоскоростной интернет появился в населенных пунктах Верховина, Царичанка, Покровькое, Рени, Катеринополь, Щорс, Снигуровка, и др.

На сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6502 больших и малых городах и селах, где проживает 28,3 млн человек, или 68,2% населения Украины.

Чтобы предоставлять абонентам мобильный интернет высокого качества, Киевстар построил крупнейшую сеть мобильной связи, установив 26 тысяч базовых станций, и использует наибольшее количество радиочастот. За 2018 год и 1 кв 2019 года компания инвестировала в развитие новых технологий свыше 8 млрд грн. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводятся в исследовании за 2018 год международная компания Ookla.

Чтобы начать пользоваться 4G, абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также USIM-карта. Абоненты могут получить USIM-карты бесплатно, в любом магазине Киевстар.

Для всех абонентов Киевстар, не зависимо от выбранного тарифного плана, до 31 июня 2019 года услуги мобильного интернета в сети 4G предоставляются неограниченно и без платы за мегабайты.

