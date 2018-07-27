Киевстар увеличил территорию 4G на 457 населенных пунктов в 8 областях Украины

27 июля 2018, 10:45

27 июля Киевстар включил высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE еще в 457 населенных пунктах в 8 областях Украины.

Так, услуги 4G стали доступны абонентам мобильной связи в городах Коростень, Стрый, Самбор, Рава-Русская, Новый Калинов, Белгород-Днестровский, Фастов, Васильков, Богуслав, Боярка, Мироновка, Обухов, Украинка, Вараш, Чоп, Устилуг.



Высокоскоростной интернет по технологии LTE запущен на частотах диапазона 1800 МГц. Это позволяет охватить новой услугой большое количество населенных пунктов. Так, во Львовской области территория покрытия сети 4G Киевстар увеличилась на 201 населенный пункт, в Киевской – на 106, в Житомирской – прибавилось 57 населенных пунктов с 4G, на Волыни – 41 населенный пункт, в Ровенской – 20, Одесской – 14, Черкасской – 5. На сегодня доступом к высокоскоростному интернету по технологии LTE могут пользоваться абоненты в 1595 населенных пунктах Украины, с общим количеством населения свыше 8 млн человек.



Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Количество абонентов Киевстар, которые воспользовались услугами 4G связи превысило 1,4 млн. Эти абоненты уже использовали 4081 ТБ, которых хватит, например, на 316 лет просмотра видео в высоком качестве или на 4115 лет прослушивания музыкальных треков.

В ближайших планах компании – увеличение территории действия сети 4G в Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областях.







