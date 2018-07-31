Киевстар покрыл 4G-сетью Ивано-Франковск, Херсон и Николаев

31 июля 2018, 11:15

30 июля Киевстар подключил к высокоскоростному мобильному интернету по технологии LTE еще 183 населенных пункта в 8 областях Украины.

Так, услуги 4G стали доступны абонентам в городах Херсон, Николаев, Ивано-Франковск, Жмеринка, Нетишин, Шепетовка, Ясени, Славское, Поляница.

Высокоскоростной интернет по технологии LTE запущен на частотах диапазона 1800 МГц. Это позволяет охватить новой услугой большое количество населенных пунктов. Так, в Херсонской области территория покрытия сети 4G Киевстар увеличилась на 37 населенных пунктов, в Ивано-Франковской – 35, в Хмельницкой и Николаевской к сети 4G прибавилось по 28 населенных пунктов, Винницкой – 26, Львовской – 16, Ровенской -10, Закарпатской – 3. На сегодня высокоскоростной интернет по технологии LTE доступен в 1770 населенных пунктах, где проживает свыше 13 млн человек.



Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Количество абонентов Киевстар, которые воспользовались услугами 4G связи превысило 1,5 млн.

В ближайших планах компании – увеличение территории действия сети 4G в Черновицкой, Волынской, Закарпатской областях.

