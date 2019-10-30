За 9 месяцев Киевстар подключил к 4G связи 3177 населенных пунктов

30 октября 2019, 16:15

Сеть скоростного мобильного интернета Киевстар работает в 6867 населенных пунктов, где проживает более 29 млн человек. 90% населенных пунктов – в сельской местности.

Киевстар уже обеспечил возможность пользоваться мобильным интернетом по технологии LTE на территории, где проживает 70% населения Украины. Так, в январе-сентябре 2019 компания включила связь 4G в 3177 населенных пунктах, в основном – в селах. Общее количество населенных пунктов со связью 4G достигло 6867. Чтобы обеспечить жителей Украины скоростным мобильным интернетом, Киевстар установил более 7,5 тысяч базовых станций с 4G и еженедельно увеличивает территорию сети.

Александр Комаров, президент Киевстар: «мы развиваем 4G, чтобы новые технологии мобильной связи стали доступны как можно большему количеству абонентов, особенно в сельской местности, где связью Киевстар пользуется 9 млн человек. Для нас это социальная задача - способствовать тому, чтобы граждане Украины, не зависимо от того, где они живут, могли учиться, повышать профессиональные навыки, развивать собственный бизнес с помощью скоростного мобильного интернета».

Потребление мобильного интернета в сети Киевстар продолжает увеличиваться. Так, в январе-сентябре 2019 в сети Киевстар объемы дата-трафика превысили 450 Петабайтов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения весь цифровой архив Всемирной сети интернет на 2018 год составлял 25 Петабайтов. Что интересно, в сети 4G абоненты используют 6,2 Гб интернета в месяц, это вдвое больше, чем в сети 3G. На сегодня мобильным интернетом 4G в сети Киевстар уже воспользовались более 7 миллионов абонентов.

Компания объясняет существенное увеличение объемов потребления доступными тарифами, быстрым развитием сети 4G и высоким качеством услуги. Так, в соответствии с данными исследования международной компании Ookla за 2018 год и второй и третий кварталы 2019 года, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных на устройствах с поддержкой 4G – самая высокая среди других мобильных сетей Украины.

За период с 2015 по июнь 2019 года Киевстар инвестировал в строительство сетей 3G и 4G связи свыше 25 млрд грн, с учетом платы за лицензии на новые технологии и аренду радио частот.