Киевстар включил связь 4G на частотах 900 МГц в 102 населенных пунктах Виннице

9 сентября 2020, 10:15

Благодаря строительству 4G-сети на частотах GSM-900, мобильный оператор улучшил связь на территории, где проживает 56 тысяч человек.

Киевстар расширил территорию сети 4G в Винницкой области. Для этого оператор установил 25 новых базовых станций, работающих на частотах 900 МГц. В результате общее количество базовых станций 4G Киевстар на территории Винничины увеличилось до 580 – на сегодня это самая большая сеть по технологии LTE на территории области.

Таким образом доступ к скоростному мобильному интернету получили жители еще 102 населенных пунктов области, где проживает более 56 тысяч человек. Среди населенных пунктов есть совсем небольшие с населением несколько сотен человек, такие как села Пилипы, Свиденцы, Рудное, Красное, а также более крупные села, где проживает несколько тысяч людей – Городок, Терновка, Мироновка, Кивачевка, Чернятин, Демивка, Яруга, Удич, Кожухов и др.

Развитие скоростного мобильного интернета открывает жителям небольших населенных пунктов новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т.д. Беспроводной мобильный интернет на высокой скорости доступен не только в помещениях, но и на открытой местности, и чтобы им воспользоваться, не надо прокладывать кабель в каждый сельский дом, школу или амбулаторию – достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G.

Мобильные операторы Украины ускорили развитие технологии LTE в отдаленных населенных пунктах страны. Этому способствовал рефарминг (обмен) радиочастотами 900 МГц, который три мобильных оператора начали в июне 2020 года. Рефарминг радиочастот стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего радиодиапазона. В результате телеком регулятор смог перераспределить дополнительный спектр между другими мобильными операторами, и они получили сплошные полосы радиочастот для запуска 4G/LTE по всей Украине.

Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тысяч населенных пунктов. А за два года развития новой технологии связи доступ к скоростному мобильному интернету Киевстар появился в 15 тысячах населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.