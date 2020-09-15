Киевстар включил 4G-связь на частотах 900 МГц в 14 пунктах Одесской области

15 сентября 2020, 12:15

Благодаря строительству сети 4G на частотах GSM-900 скоростной мобильный интернет приходит в самые маленькие села, где проживает от 200 до 2000 человек.

Киевстар увеличил территорию доступа к 4G связи на территории Одесской области, установив дополнительные базовые станции на частотах 900 МГц. В результате еще 14 населенных пунктов области получили возможность пользоваться услугами скоростного мобильного интернета.

Благодаря строительству новой сети доступ к услугам 4G появился в селах Марьяновка, Веселый Кут, Ульяновка, Аниськовка и других. Таким образом, еще 6 тысяч человек, проживающих в этих населенных пунктах, смогут пользоваться преимуществами новых технологий мобильной связи.

Развитие скоростного мобильного интернета открывает жителям небольших населенных пунктов новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т.д. Беспроводной мобильный интернет на высокой скорости доступен не только в помещениях, но и на открытой местности, и чтобы им воспользоваться, не надо прокладывать кабель в каждый сельский дом, школу или амбулаторию – достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G.

Мобильные операторы Украины ускорили развитие технологии LTE в отдаленных населенных пунктах страны. Этому способствовал рефарминг (обмен) радиочастотами 900 МГц, который три мобильных оператора начали в июне 2020 года. Рефарминг радиочастот стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего радиодиапазона. В результате телеком регулятор смог перераспределить дополнительный спектр между другими мобильными операторами, и они получили сплошные полосы радиочастот для запуска 4G/LTE по всей Украине.

Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тысяч населенных пунктов. А за два года развития новой технологии связи доступ к скоростному мобильному интернету Киевстар появился в 15 тысячах населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.