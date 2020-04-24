Рейтинг: в каких городов и сел, где 4G используют активнее всего

24 апреля 2020, 9:45

Услуги 4G связи от Киевстар доступны в свыше 11 000 городов и сел Украины, где живет 79% населения страны.

Телеком-оператор проанализировал где абоненты используют мобильный интернет больше всего.

Самые активные пользователи 4G живут в небольших селах, где отсутствует фиксированный интернет или стоимость его установки достаточно высока. Среди рекордсменов, где один абонент использует в среднем наибольший объем интернета, – села с населением 100-1000 человек.

«Всего за 2 года в крупных городах и селах мы дали доступ к скоростному 4G интернета для 79% населения страны. Но остается немало маленьких поселков, где мобильный интернет — это единственный способ быть онлайн. Особенно ощутима необходимость быть на связи сейчас, во время самоизоляции. Поэтому мы продолжаем активно инвестировать в сеть и запускаем 4G в населенных пунктах по всей территории Украины, не останавливая этот процесс даже во время карантина», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Интересно, что в городах-лидерах рейтинга абоненты Киевстар используют в среднем в два раза меньшее количество мегабайт мобильного интернета, чем в селах-рекордсменах. Ведь в городах лучше развита инфраструктура фиксированного интернета. А в 5 крупнейших городах абоненты используют мобильный интернет немного больше, чем в среднем по Украине – свыше 8000 Мб. Вместе с тем, именно абоненты в этих 5 городах используют почти 30% всего мобильного интернета в сети оператора.

Напомним, что за прошедший год Киевстар значительно увеличил покрытие 4G сети. Если в апреле 2019 года 4G работал в более чем 4000 городах и селах, то сейчас в свыше 11 000 населенных пунктов. И оператор продолжает расширять 4G сеть в небольших селах, чтобы у большинства населения был скоростной мобильный интернет во время карантина. Например, в марте и апреле 4G был запущен почти в 1500 населенных пунктах. А высокую скорость мобильного интернета от Киевстар уже неоднократно отметили две международные организации Ookla и nPerf.