Киевстар обеспечил возможность доступа к 4G для 90% населения

1 декабря 2021, 14:15

Телеком оператор подключил к широкополосному интернету еще 78 населенных пунктов. На сегодня возможность доступа к услугам 4G связи есть у жителей почти 16000 городов и сел, где проживает 90% населения Украины.

30 ноября 2021 Киевстар увеличил территорию радио покрытия в 20 областях Украины, активировав технологию 4G еще на 59 базовых станциях. Это позволило обеспечить доступ к скоростному мобильному интернету в 78 населенных пунктах, где проживает 66 тысяч людей. В частности, в населенных пунктах Чернелив-Руский (Тернопольской), Новогригоровка (Херсонской), Ряснополь (Одесской), Лозоватка (Запорожской), Верхнеторецкое и Троицкое (Донецкой), и др. В сети Киевстар технология LTE/4G активирована на 18,5 тысячах базовых станций. В результате уже 90% населения Украины получили возможность доступа к услугам скоростного мобильного интернета в сети телеком оператора.В 3 кв 2021 года Киевстар инвестировал в развитие новых технологий связи 1,1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось в 3 кв 2021 почти на 32%. А по объемам потребления мобильного интернета на абонента (7 Гб на месяц) Украина обогнала ряд стран, где внедрение 4G началось значительно раньше. Таких, как Аргентина, Бельгия, Грузия, Бразилия и др.

За время развития в Украине технологии LTE/4G, начиная с 2018 года и по сегодня, Киевстар инвестировал свыше 20 миллиардов гривен в строительство мобильной сети и лицензии. Новые технологии мобильной связи предоставляют людям больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.