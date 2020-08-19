Киевстар увеличил покрытие 4G в Хмельницкой области

19 августа 2020, 9:15

Благодаря возможности развивать 4G связь на частотах 900 МГц мобильный оператор улучшил покрытие в 80 населенных пунктах, где проживает 29 тысяч человек.

Скоростной мобильный интернет от национального оператора Киевстар появился в 80 населенных пунктах в Виньковецком, Дунаевецком, Новоушицком, Староконстантиновском, Волочиском, Летичевском районах Хмельницкой области. В частности, в селах Зеленцы, Большие Мацевичи, Старая Ушица, Охримовка, Ярославка,Климковцы и др. Среди населенных пунктов есть маленькие села, как Бокиевка, где живет около 500 человек, а также более крупные населенные пункты, например Большие Мацевичи с населением свыше 6 тысяч человек. В целом, благодаря строительству сети 4G в сельской местности, доступ к скоростному мобильному интернету получили еще 29 тысяч жителей Хмельницкой области. Теперь они смогут использовать преимущества современных мобильных технологий для предпринимательства, получения образования, интернет-общения и др.

В июле 2020 операторы мобильной связи Украины начали обмен радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц. Этому предшествовали 2 года тщательной подготовительной работы при участии всех мобильных операторов, регулятора и государственных органов. Рефарминг радиочастот стал возможным в том числе благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего диапазона, что позволило телеком регулятору перераспределить дополнительный спектр между другими компаниями и обеспечить им сплошные полосы радиочастот по всей Украине для развития 4G/LTE.

Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 5 тысяч населенных пунктов. А за два года развития новой технологии связи доступ к скоростному мобильному интернету Киевстар появился в 12 тысячах населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.