Киевстар включил 4G в 1195 населённых пунктах

2 апреля 2021, 10:45

В марте 2021 года еще 493 тысячи человек в 19 областях Украины получили возможность пользоваться новыми технологиями мобильной связи

Киевстар увеличил покрытие 4G сети в 19 областях Украины.

Для этого оператор активировал технологию скоростной передачи данных (LTE) на 202 базовых станциях. Благодаря этому доступ к возможностям 4G связи получили жители 1195 населенных пунктов. Так в Кировоградской области покрытие 4G увеличено на территории 372 населенных пунктов, в Днепропетровской – 196, Ровенской – 147, Донецкой – 120, Полтавской – 107 населенных пунктах.

Для того, чтобы предоставлять жителям Украины доступ к новых мобильным технологиям, Киевстар установил более 23,6 тысяч базовых станций. Из них на 14,7 тысячах активировал технологию LTE (4G). Таким образом, уже свыше 87% населения Украины живет и работает в зоне действия 4G Киевстар. В планах телеком оператора до 2022 года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.

Увеличение территории покрытия 4G сети стало возможным благодаря использованию радиочастот диапазона 900 МГц, который обеспечивает больший радиус действия для базовых станций мобильной связи.

Новые технологии мобильной связи предоставляют абонентам больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.

Мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря перераспределению радиочастот диапазона 900МГц. Базовые станции, работающие в этом диапазоне радиочастот, могут охватывать большие территории, что важно для обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов доступом к новым технологиям связи. Для этого Киевстар добровольно поделился радиочастотным спектром в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц с другими участниками рынка. Это позволило мобильным операторам сформировать сплошные полосы радиочастот, что необходимо для предоставления услуг скоростной мобильной передачи данных.