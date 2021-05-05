Киевстар включил 4G в 815 населённых пунктах

5 мая 2021, 9:45

В апреле 2021 года еще 450 тысяч жителей Украины получили возможность пользоваться новыми мобильными технологиями в сети 4G Киевстар.

Киевстар увеличил покрытие 4G сети во всех областях Украины, активировав технологию скоростной передачи данных (LTE) на 452 базовых станциях. Это позволило обеспечить работу сети 4G еще в 815 населенных пунктах. Так в южных областях Украины покрытие 4G увеличено на территории 316 населенных пунктов, в Днепропетровской – 97, Донецкой и Луганской – 81, в западных областях – в 238, в центральных областях - 83 населенных пунктах.

В 1 кв 2021 года Киевстар инвестировал в развитие новых технологий связи более 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось в 1 кв 2021 на 24,3%. А потребление мегабайтов на одного абонента выросло на 27,5%. На сегодня связью 4G в сети Киевстар пользуется почти 10 миллионов человек.

Киевстар установил в Украине более 15,5 тысяч базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 87% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора. Компания продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населення.

Новые технологии мобильной связи предоставляют людям больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.

Мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря перераспределению радиочастот диапазона 900МГц. Базовые станции, работающие на этих частотах, охватывают большие территории, что важно для строительства мобильных сетей в отдаленных населенных пунктах. Для этого Киевстар добровольно поделился радиочастотным спектром 900 МГц и 1800 МГц с другими участниками рынка. Это позволило мобильным операторам сформировать сплошные полосы радиочастот, что необходимо для предоставления услуг скоростной мобильной передачи данных.