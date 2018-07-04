Киевстар запустил 4G на курортах Украины и расширил покрытие в Одессе в 1800 МГц

4 июля 2018, 11:15

3 июля высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар в диапазоне 1800 МГц запустился в Одессе и еще в 166 населенных пунктах по Украине, в том числе – курортной местности.

Теперь покрытие стало шире – радиус действия 1800-х частот в несколько раз больше, чем 2600-х, а это значит – еще больше возможностей для новых и существующих абонентов.



4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Сделать замену на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.

«Перед запуском каждого населенного пункта мы тщательно тестируем сеть для обеспечения максимального качества и лучшего клиентского опыта. Это наша стратегия. Мы отлично подготовили 4G в Киеве и продолжили запускать новые населенные пункты, в которых у нас есть все необходимые разрешения», – прокомментировал Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.



Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Количество абонентов Киевстар, которые воспользовались 4G в диапазоне 2600 МГц с момента запуска в апреле, превысило 1 млн. Потребление трафика мобильного интернета четвертого поколения превысило 2400 ТБ – их хватит на 190 лет просмотра видео в высоком качестве или на 2469 лет прослушивания музыкальных треков.

Напомним, 01 июля Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве.

