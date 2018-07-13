Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Житомирской и Ровенской областях

13 июля 2018, 12:45

13 июля 2018 г высокоскоростной интернет нового поколения от Киевстар появился в Житомирской и Ровенской областях.

Теперь пользоваться преимуществами связи 4-G могут абоненты в городах Житомир, Ровно, Здолбунов, а также в 166 населенных пунктах этих двух областей. Услуга запущена на частотах диапазона 1800 МГц, что позволяет обеспечить максимально качественное покрытие на значительной территории. На сегодня Киевстар предоставляет 4G связь в диапазоне 1800 МГц в 885 населенных пунктах, где проживает свыше 7 млн человек.



Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Напомним, 1 июля Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов по Украине, 5 июля – в Львове, 9 июля – в Виннице и области, 11 июля – в Тернопольской и Хмельницкой областях, а 13 июля – в Житомирской и Ровенской областях. Оператор планирует в ближайшее время запустить услуги по технологии LTE в городах Ужгород, Измаил и Белая Церковь.



