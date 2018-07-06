Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц во Львове и области

6 июля 2018, 9:15

5 июля высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар в диапазоне 1800 МГц запустился во Львове и области.



4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

"Перед запуском каждого населенного пункта мы тщательно настраиваем сеть для обеспечения максимального качества, широкого покрытия и лучшего клиентского опыта. Это наша стратегия. Мы отлично подготовили 4G в Киеве, Одессе и на курортах. 9 июля планируем запустить Винницу, 11 июля – Тернополь и Хмельницкий", – прокомментировал Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.В планах оператора в начале августа обеспечить покрытие 4G на территории, где проживает около 50% населения Украины.Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.