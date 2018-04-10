Киевстар запустил 4G в диапазоне 2600 Мгц

10 апреля 2018, 13:15

Теперь услуга мобильного интернета четвертого поколения доступна абонентам в 20 населенных пунктах.

06 апреля высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар появился в Киеве, а также в таких городах как: Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляниця, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини.

4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар или самостоятельно – детали по ссылке: https://kyivstar.ua/ru/mm/services/base/simcard_4g. Также, компания предлагает большой выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в магазинах и на сайте shop.kyivstar.ua.

В 20 населенных пунктах было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц. Места для их установки были выбраны, исходя из степени загруженности 3G сети. Поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют небольшой радиус действия, покрытие будет не сплошным.

Запуск 4G – важное событие для Украины. Мы наконец-то можем дать нашим абонентам доступ к высокоскоростному интернету четвертого поколения для общения, работы, образования и развлечений. Запуск в диапазоне 2600 МГц – это только начало, настоящий опыт использования 4G абоненты смогут получить летом, когда мы запустимся в диапазоне 1800 МГц», – отметил Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазоне 2600 МГц до 300 Мбит/с, а после запуска 4G в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с. Больше деталей про 4G по ссылке: http://kyivstar.ua/4g.

Напомним, что Киевстар приобрел на аукционах наибольшее количество частотного спектра для развития 4G связи: в 2600-м диапазоне – 30 МГц, в 1800 диапазоне – 70 МГц. Использование обоих диапазонов – позволит начать устранять в Украине цифровой разрыв с Европой и обеспечить высокую скорость передачи мобильных данных для клиентов оператора.

С 2015 года компания инвестировала в развитие связи 3G и 4G около 14 млрд грн.