Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в городах Ужгород и Измаил

16 июля 2018, 12:45

16 июля 2018 г Киевстар включил связь 4-G в городах Ужгород, Измаил, Белая Церковь, а также 85 населенных пунктах в Закарпатской, Одесской и Киевской областях.

Услуга запущена на частотах диапазона 1800 МГц, что позволяет обеспечить максимально качественное покрытие на значительной территории. В частности, в Закарпатской области 16 июля к 4G-сети подключено 36 новых населенных пунктов, в Измаильском районе Одесской области – 11, а в Белоцерковском районе Киевской области – 36. На сегодня Киевстар предоставляет услуги высокоскоростного интернета по технологии LTE в 969 населенных пунктах, где проживает свыше 8 млн человек.



Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Напомним, 1 июля Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве. В течение двух недель территория сети 4G охватила почти 1000 населенных пунктов Украины. В ближайшее время компания планирует расширить сеть 4-G связи на ряд городов в Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской и Хмельницкой областей.

