Киевстар охватил 4G связью свыше 3300 населенных пунктов

25 сентября 2018, 10:15

Национальный оператор увеличил территорию 4G сети в 5 областях Украины, подключив города Глухов, Конотоп, Краматорск, Кропивницкий, Александрию, Светловодск, Смелу и другие населенные пункты.

27 сентября Киевстар подключил к 4G связи 193 населенных пунктов в Донецкщй, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Черкасской областях. В том числе города Глухов, Конотоп, Краматорск, Кропивницкий, Александрия, Светловодск, Смела. Благодаря этому связь нового поколения стала доступна еще для 1 млн.человек. Услуга включена на частотах диапазона 1800 МГц.

На сегодня более 20 млн жителей Украины в 3353 населенных пунктах могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в сети 4G Киевстар.

Благодаря 4G абоненты могут пользоваться новыми преимуществами мобильного интернета, ведь с новой технологией средняя скорость передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети. Кроме того, 4G сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д

Напомним, что Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов, в том числе тех, где трафик на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus) не тарифицируется. Абоненты могут пользоваться связью 4G по своим обычным тарифным планам, без дополнительной платы.

Чтобы воспользоваться 4G/LTE нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.

