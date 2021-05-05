Vodafone расширил покрытие 4G сети в Украине на 550 населенных пунктов

5 мая 2021, 10:15

Vodafone Украина продолжает расширять сеть 4G. В течение первого квартала этого года сеть скоростного мобильного интернета появилась в более чем 550 населенных пунктах Украины.

Благодаря развитию национального покрытия в диапазоне LTE 900 МГц, компания значительно увеличила доступность скоростного интернета, в первую очередь, в небольших населенных пунктах.



После запуска 4G, благодаря высокой скорости, абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, в частности, стримингом HD TV, онлайн-играми, облачными сервисами, а также «интернетом вещей», телемедициной, smart-управлением энергетикой и сельским хозяйством, электронными мобильными кошельками.



Рейтинг ТОП10 областей по скорости сети 4G на сегодня выглядит так:

1. Одесская обл,

2. Днепропетровская обл,

3. Тернопольская обл,

4. Волынская обл,

5. Сумская обл,

6. Винницкая обл,

7. Херсонская обл,

8. Полтавская обл,

9. Черкасская обл,

10. Львовская обл.



Среди областных центров самые «быстрые» города распределились так:

1. Николаев,

2. Чернигов,

3. Ровно,

4. Винница,

5. Херсон,

6. Днепр,

7. Одесса,

8. Львов,

9. Запорожье,

10. Черкассы.



Vodafone Украина – лидер по скорости мобильного интернета в Украине согласно результатам независимого исследования Ookla за второе полугодие 2020 года.



Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Vodafone сохранил объем инвестиций в развитие сети на прежнем уровне. Компания инвестировала 3,8 млрд грн в 2020 году, в 1,5 раза увеличив за год количество базовых станций. Всего инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015 – 2020 годах превысили 28,8 млрд грн.