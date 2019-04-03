Vodafone расширил сеть 4G еще для 400 тысяч жителей Украины

Vodafone расширил 4G сеть в 11 областях Украины. Покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено еще в 40 населенных пунктах, в которых проживает около 400 тысяч жителей.
В Херсонской области: села Каиры, Посад-Покровское, Раденск и Федоровка.
В Одесской области: пгт Вапнярка, курортная Грибовка и Прилиманское.
В Винницкой области: город Могилев-Подольский, пгт Ильинцы и Брацлав, а также село Вапнярка.
В Кировоградской области: Компанеевка.
В Черновицкой области: село Каменная.
В Черниговской области: город Бобровица, пгт Сосница и Гончаровское.
В Закарпатской области: села Сюртэ и Олешник.
Во Львовской области: города Самбор и Рава-Русская.
В Киевской области: село Романков.
В Житомирской области: города Андрушевка, Барановка, Овруч, Коростень и Олевск, а также села Заречье, Сингуры, Стрижевка и пгт Черняхов.
В Черкасской области: города Шпола, Ватутино, Монастырище, Тальное, Христиновка и пгт Маньковка.
В Днепропетровской области: села Сурско-Литовское, Могилев, пгт Широкое и Таромское.
На сегодняшний день около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.
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