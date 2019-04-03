3 апреля 2019, 12:15

Vodafone расширил сеть 4G еще для 400 тысяч жителей Украины

Vodafone расширил 4G сеть в 11 областях Украины. Покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено еще в 40 населенных пунктах, в которых проживает около 400 тысяч жителей.



В Херсонской области: села Каиры, Посад-Покровское, Раденск и Федоровка.

В Одесской области: пгт Вапнярка, курортная Грибовка и Прилиманское.

В Винницкой области: город Могилев-Подольский, пгт Ильинцы и Брацлав, а также село Вапнярка.

В Кировоградской области: Компанеевка.

В Черновицкой области: село Каменная.

В Черниговской области: город Бобровица, пгт Сосница и Гончаровское.

В Закарпатской области: села Сюртэ и Олешник.

Во Львовской области: города Самбор и Рава-Русская.

В Киевской области: село Романков.

В Житомирской области: города Андрушевка, Барановка, Овруч, Коростень и Олевск, а также села Заречье, Сингуры, Стрижевка и пгт Черняхов.

В Черкасской области: города Шпола, Ватутино, Монастырище, Тальное, Христиновка и пгт Маньковка.

В Днепропетровской области: села Сурско-Литовское, Могилев, пгт Широкое и Таромское.



На сегодняшний день около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

