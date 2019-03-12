Vodafone расширил сеть – еще 150 тысяч украинцев могут пользоваться 4G

12 марта 2019, 10:45

Vodafone расширил 4G сеть в Украине, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету для более чем 150 000 жителей Украины.

4G покрытие появилось в Конотопе Сумской области, Кобеляках и Опошне Полтавской области, Сновске Черниговской области, Днепрорудном Запорожской области, Струмовке Волынской области, Счастливом и Великой Мотовиловке Киевской области, а также в Бобринце Кировоградской области.



На сегодняшний день более 20 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.