Vodafone расширил 4G покрытие еще для 200 тысяч украинцев

14 июня 2019, 9:45

Vodafone расширил 4G сеть в 15 областях Украины. Покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено еще для 200 тысяч украинцев в 42 населенных пунктах страны.

В Полтавской области: Вовчик, Семёновка, Бутенки, Гоголево

В Харьковской области: Коробочкино, Першотравневое, Чкаловское, Оскол, Тарановка

В Николаевской области: Казанка, Новый Буг

В Кировоградской области: Молодёжное, Новоархангельск

В Киевской области: Погребы, Пятигоры, Туровка, Кийлов, Ровжи, Красиловка, Любимовка, Калита, Новосёлки

В Одесской области: Кодыма

В Волынской области: Иваничи, Рокини, Горка Полонка

В Днепропетровской области: Лобойковка

В Донецкой области: Малотарановка, Александровка, Часов Яр, Елизаветовка

В Черновицкой области: Товтры, Недобоевцы, Берегомет

В Черниговской области: Талалаевка

В Запорожской области: Розовка

В Сумской области: Стецковка, Краснополье, Мирополье

В Ровненской области: Обаров

В Закарпатской области: Долгое, Рокосово



На сегодняшний день порядка 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.



