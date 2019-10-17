Еще 220 тысяч украинцев получили доступ к 4G сети Vodafone

Этой осенью еще 220 тысяч украинцев получили доступ к 4G. Vodafone расширил свою 4G сеть в 20 областях Украины.
Доступ к скоростному интернету получили жители еще 70 населенных пунктов. В частности, за последние полтора месяца покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:
Полтавская: Жуки, Красногоровка, Сенча, Лохвица, Еристовка, Сагайдак
Киевская: Подснежники, Великая Каратуль, Песковка, Димитров, Путровка, Глебовка, Рожны, Феневичи
Запорожская: Новоконстантиновка, Днепровка, Камыш-Заря, Менчикуры, Трояны
Львовская: Скнилов, Грушев, Старое Село, Старый Самбор
Сумская: Бурынь
Одесская: Хлебодарское, Доброслав
Тернопольская: Зарваница
Харьковская: Сахновщина, Кругляковка, Зачепиловка, Краснопавловка, Русская Лозовая, Студенок, Близнюки, Шевченково, Березовка, Донец, Новопокровка, Барвенково, Золочев, Ольховка, Приколотное
Донецка: Камышеватое, Селидово, Щурово, Новодонецкое, Новогродовка, Родинское
Черниговская: Равнополье, Козелец
Волынская: Шклинь
Днепропетровска: Ивановка, Великомихайловка, Новоселовка
Николаевская: Пересадовка
Ивано-Франковская: Старые Кривотулы, Олеево-Королевка
Кировоградская Тарасовка
Черновицкая: Мигово, Ванчиковцы, Черновка, Дубовцы, Бояны
Закарпатская: Буштыно
Житомирская: Лысовка, Морозовка, Слобода-Селец
Винницкая: Гуменное, Крыжополь
Черкасская: Бужанка
На сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.
Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет.