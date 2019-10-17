Еще 220 тысяч украинцев получили доступ к 4G сети Vodafone

17 октября 2019, 10:15

Этой осенью еще 220 тысяч украинцев получили доступ к 4G. Vodafone расширил свою 4G сеть в 20 областях Украины.

Доступ к скоростному интернету получили жители еще 70 населенных пунктов. В частности, за последние полтора месяца покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:



Полтавская: Жуки, Красногоровка, Сенча, Лохвица, Еристовка, Сагайдак

Киевская: Подснежники, Великая Каратуль, Песковка, Димитров, Путровка, Глебовка, Рожны, Феневичи

Запорожская: Новоконстантиновка, Днепровка, Камыш-Заря, Менчикуры, Трояны

Львовская: Скнилов, Грушев, Старое Село, Старый Самбор

Сумская: Бурынь

Одесская: Хлебодарское, Доброслав

Тернопольская: Зарваница

Харьковская: Сахновщина, Кругляковка, Зачепиловка, Краснопавловка, Русская Лозовая, Студенок, Близнюки, Шевченково, Березовка, Донец, Новопокровка, Барвенково, Золочев, Ольховка, Приколотное

Донецка: Камышеватое, Селидово, Щурово, Новодонецкое, Новогродовка, Родинское

Черниговская: Равнополье, Козелец

Волынская: Шклинь

Днепропетровска: Ивановка, Великомихайловка, Новоселовка

Николаевская: Пересадовка

Ивано-Франковская: Старые Кривотулы, Олеево-Королевка

Кировоградская Тарасовка

Черновицкая: Мигово, Ванчиковцы, Черновка, Дубовцы, Бояны

Закарпатская: Буштыно

Житомирская: Лысовка, Морозовка, Слобода-Селец

Винницкая: Гуменное, Крыжополь

Черкасская: Бужанка



На сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет.