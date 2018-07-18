4G интернет Vodafone стал доступен почти 12 миллионам украинцев

18 июля 2018, 10:45

Запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц, стартовавший 1 июля, позволил Vodafone существенно увеличить площадь покрытия скоростного интернета.

Если раньше мобильный интернет четвертого поколения связи в диапазоне 2,6 ГГц был доступен только в местах наибольшего скопления интернет пользователей, то после запуска 4G сети в диапазоне 1,8 ГГц скоростным интернетом имеет возможность воспользоваться значительно большее количество жителей областных и районных центров. Cегодня сервис 4G от Vodafone доступен для 11,7 миллионов украинцев.

География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую и Черниговскую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Благодаря новой линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита, стоимостью от 65 до 115 грн соответственно.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.





