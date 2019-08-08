Плюс 113 тысяч: Vodafone расширил 4G покрытие

8 августа 2019, 9:45

В июле Vodafone продолжил интенсивное строительство сети 4G. Доступ к скоростному интернету получили еще 113 тысяч украинцев в 10 областях страны.

В частности, за последние две недели покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в таких областях:



Киевская: Германовка, Сошников, Процев, Иванковичи, Любарцы, Княжичи

Днепропетровска: Дмитровка

Винницкая: Бабчинцы

Полтавская: Красногоровка, Мачехи

Харьковская: Золочев, Ольховка, Пивденное, Васищево, Никополь

Донецка: Селидово, Щурово, Горняк, Лиман

Запорожская: Новопетровка

Кировоградская Тарасовка

Черниговская Козелец

Сумская: Будилка



На сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.