23 февраля 2018, 13:15

Vodafone запустил сервис проверки готовности телефонов и SIM-карт к 4G. Клиенты Vodafone могут самостоятельно и бесплатно проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта технологию 4G.

Сделать это можно с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также информацией, где можно заменить свою старую SIM-карту на USIM.

Бесплатно заменить карту на USIM можно в одном из ближайших магазинов Vodafone, перечень адресов доступен по ссылке. Более года назад компания полностью перешла на закупку нового типа карт – USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G – при наличии покрытия, устройства с поддержкой 4G и соответствующих услуг.

