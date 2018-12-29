Vodafone пришлет 4G-карты всем желающим

29 декабря 2018, 15:02

К зимним праздникам Vodafone подготовил подарочную доставку – для тех, кто еще не дошел до магазина Vodafone, чтобы заменить свою старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G.

Вплоть до 18 февраля 2019 года каждый клиент сможет заказать бесплатный upgrade своей SIM-карты с почтовой доставкой.



Чтобы получить USIM-карту в подарок, нужно заполнить заявку на сайте Vodafone, указав свои данные и адрес доставки. Таким образом клиенты компании смогут заменить старую SIM-карту на новую с сохранением номера. Полученную USIM-карту клиент может активировать удаленно, сэкономив время на поход в магазин. Новая карта заработает сразу после общения с оператором.



После замены карты клиенты смогут гораздо активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.