Клиенты Vodafone использовали 6 ПТ интернет-трафика в зимние праздники

10 января 2019, 11:45

В Новый год, Католическое и Православное Рождество клиенты Vodafone Украина загрузили более 6 петабайт трафика, чего хватило бы на 20 миллионов видео-стримов с праздничными поздравлениями.По сравнению с прошлым годом объем использованного в новогодний период интернета выросло на 200%, что связано с активным развитием 4G- и 3G-сетей Vodafone. 99% всего праздничного трафика сгенерировано в сетях скоростного интернета, более 50% – в 4G-сети.«Раньше новогодние праздники были проверкой на прочность для телекоммуникационных сетей, а сегодня праздничный трафик настолько вырос, что уже исчисляется не в мегабайтах, а в петабайтах. При этом наши клиенты могут поздравить своих родных и друзей в любое время, даже если вдруг вся страна решит звонить или стримить одновременно. Это стало возможным благодаря тому, что мы строим свои 4G- и 3G-сети, максимально эффективно используя частоты. В результате, емкости сети с запасом хватает и для быстрого интернета, и для такого огромного количества звонков, как в новогоднюю ночь», – комментирует Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина.За три года, с момента начала развития сетей скоростного интернета, объем трафика в зимние праздники вырос в 12 раз. Инвестиции в сеть за этот период превысили 20 млрд гривен. Это позволило более чем 85% украинцев получить доступ к скоростному мобильному интернету Vodafone.Прогнозируемо, в эти зимние праздники украинцы еще активнее пользовались интернет-услугам для поздравлений. В то же время количество поздравлений с помощью звонков (0,9 млрд) и SMS (35,9 млн) постепенно уменьшается – на 15% и 12% соответственно по сравнению с 2018 годом.Новогодняя ночь традиционно отметилась наибольшим количеством звонков. Больше всего поздравительных SMS было отправлено в Православное Рождество. Пик интернет-активности пришелся на Католическое Рождество. Рекордсменами по загрузке трафика среди городов-миллионников оказались Киев, Харьков и Днепр. Среди жителей областей самыми активными интернет-пользователями во время зимних праздников стали жители Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Херсонской областей.Для того, чтобы обеспечить надежную связь в местах народных гуляний инженеры Vodafone усилили сеть дополнительными передвижными и стационарными базовыми станциями. Так, передвижные базовые станции использовались на Софиевской и Контрактовой площадях столицы, дополнительные стационарные базовые станции установлены для обеспечения связи на ВДНХ и Софиевской площади. Впервые для этого использована стационарная, а не передвижная 5-лучевая базовая станция. Этот вид антенн разработан специально для обеспечения достаточной емкости сети в местах проведения массовых мероприятиях. Внутри такой антенны находятся еще 5 антенн, каждая из которых имеет свой узконаправленный луч и обслуживает отдельную группу абонентов. Multi-Beam антенны обеспечивают в 5 раз большую емкость сети по сравнению с обычными антеннами в зоне обслуживания.