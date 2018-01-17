Для просмотра новогодних поздравлений клиентов Vodafone нужно 40 лет

17 января 2018, 15:40

По новой традиции в новогодние праздники украинцы звонят днем и выходят в интернет вечером.

А если бы клиенты Vodafone Украина сделали видеопоздравления с 2018 годом и объединили их в один фильм, то на его просмотр понадобилось бы целых 40 лет.

В Новый год, Католическое и Православное Рождество клиенты Vodafone Украина загрузили более 3 000 ТБ трафика, где львиную долю (95%) занимает трафик в сети 3G. По сравнению с прошлым годом пользование интернетом в новогодний период возросло более чем в два раза, что связано с активным развитием сети 3G – в 2017 году более 80% украинцев получили доступ к скоростному мобильному интернету от Vodafone.

«В связи с введением еще одного выходного на Католическое Рождество, мы включили особые условия функционирования сети еще с 25 декабря 2017 и вплоть до 8 января 2018. Это позволило нам предоставлять клиентам качественные услуги связи в новогодние праздники и передать рекордный объем трафика – более 3000 ТБ, что соответствует видеоролику продолжительностью почти в 40 лет», – комментирует технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.

Из года в год тенденция показывает, что в зимние праздники клиенты все больше отдают предпочтение интернет-поздравлениям. В то же время количество поздравлений с помощью звонков (1,1 млрд) и SMS (40,9 млн) постепенно уменьшается – на 5% и 25% соответственно по сравнению с 2017 годом.

Анализируя активность клиентов в Новый 2018 год и Рождественские праздники, эксперты Vodafone заметили интересный факт – днем украинцы звонили и отправляли SMS, а вечером пользовались мобильным интернетом.

Пик интернет-поздравлений пришелся в период с 19:00 до 22:00. Рекордсменами по загрузке трафика оказались жители Киева в Католическое Рождество и жители Днепропетровской области в Новый год и Православное Рождество. Активно отправляли поздравления через интернет также жители Харьковской, Киевской, Одесской, Полтавской и Запорожской областей, а также жители Западной Украины.

Пик поздравительных звонков и SMS в Католическое и Православное Рождество состоялся в период с 11:00 до 13:00, в Новый год – традиционно с 23:00 до 01:00. Активно звонили и отправляли SMS жители Восточной и Центральной Украины.