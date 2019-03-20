Vodafone в 2018 году: рекордные инвестиции в сеть и самые активные пользователи

Vodafone улучшил основные финансовые показатели по результатам 2018 года. Доход компании в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 8% и составил 12,9 млрд грн.
Vodafone добился значительного роста операционной эффективности в 2018 году: показатель OIBDA увеличился на 33,5% в годовом исчислении и достиг 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%. Чистая прибыль компании в 2018 году снизилась на 18,1% и составила 1,8 млрд грн, сокращение относительно прошлого года объясняется увеличением затрат вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.
Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Клиенты Vodafone по результатам 2018 года оказались наиболее активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ траффика в месяц. В прошлом году клиенты Vodafone стали использовать в два раза больше трафика, чем годом ранее.
Активное потребление стимулировали выгодные тарифы, которые Vodafone предложил в 2018 году: линейка тарифов Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаченной связи, новые тарифы для контрактных клиентов компании, а также увеличение пакетов мобильного интернета в бизнес тарифах компании. Тарифы Vodafone пользуются популярностью у абонентов и являются одними из самых доступных на рынке, о чем свидетельствует самый низкий на рынке показатель ARPU - 55,7 грн.
Рост потребления стал возможным также благодаря активному расширению покрытия сетей 3G и запуску 4G – по результатам года 85% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone, и 45% украинцев получили доступ к услугам 4G Vodafone. Инвестиции компании в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета составили 21,6 млрд грн.
Рекордные на рынке инвестиции призваны обеспечить технологическое лидерство Vodafone и гарантировать клиентам компании не только бесперебойную работу мобильной связи и data услуг, но и надежную платформу для запуска новых технологичных услуг на базе 4G: технологий и продуктов IoT, решений для SmartCity, аналитики больших данных, облачных сервисов, инновационных услуг на базе технологии Mobile ID, а также финтех сервисов.
По результатам 2018 года количество клиентов Vodafone в Украине составляет 19,7 млн. Уменьшение абонентской базы в прошедшем году вызвано недоступностью услуг связи на некоторых территориях на востоке страны.
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